ФРГ расширяет полномочия разведки и спецслужб
Германия планирует расширить полномочия спецслужб и разведки, пишет издание Bild. Глава МВД полагает, что агенты должны не просто добывать информацию, но и активно вмешиваться в ситуацию.
Так, агенты должны получить возможность нейтрализовать противника в случае кибератак из-за рубежа. В том числе перегружая линии связи противника электронными письмами и цифровыми запросами. Также им разрешат портить чертежи или конструкцию деталей беспилотников. Раньше это было запрещено.
Аналогичная ситуация с военными самолетами: немецкие шпионы смогут саботировать обновления программного обеспечения в сопредельных государствах.
Правительство ФРГ хочет улучшить и слежку за террористическими группами: возможно, прослушивать мобильные телефоны за рубежом. Кроме того, секретные данные о террористах будут храниться дольше. До сих пор их приходилось уничтожать порой даже через 6 месяцев.