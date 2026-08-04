ФРГ теряет прежние лидирующие позиции в промышленном секторе

Отток промышленности из Германии превращается в массовое бегство, заявила лидер партии "Альтернатива для Германии" Вайдель. По ее словам, ведущие компании покидают страну, переносят свои заводы в другие государства, а правящая коалиция "безразлично наблюдает за происходящим".

Ранее положение дел в ФРГ негативно оценила министр труда. По ее мнению, технологическое лидерство Германии осталось в прошлом, сегодня Берлин во многом уступает Китаю и другим странам.

Политик назвала катастрофической ситуацию с бюджетом страны. По ее словам, экономика пребывает в фазе затяжной стагнации. Лидирующие компании в автомобильной, химической и сталелитейной промышленности вынуждены резко сокращать рабочие места.

Среди главных причин она назвала высокие цены на энергоносители после отказа от поставок из России, сбои в логистике на фоне ближневосточного конфликта и тарифную политику США.