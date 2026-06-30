ФРГ требует сократить предложенный ЕК общеевропейский бюджет на 2028-2034 годы

Германия требует сократить предложенный Еврокомиссией (ЕК) бюджета на 2028-2034 годы в размере 2 трлн евро на 400 млрд евро. Берлин предупреждает, что такие планы "непосильны". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Поскольку бюджет ЕС, называемый Многолетним финансовым планом, требует единогласия всех 27 государств-членов, резкое противодействие Германии сигнализирует о предстоящей сложной борьбе, отмечает Reuters. Берлин предупреждает в документе, что "в нынешнем виде достижение соглашения невозможно".

Отмечается, что Германия обеспокоена предлагаемым масштабом бюджета на следующие семь лет, который значительно превышает бюджет в 1,3 трлн евро на 2021-2027 годы. Берлин утверждает, что даже с предложенным сокращением бюджета на 400 млрд евро, он все равно будет на 27 % больше нынешнего, в результате чего ежегодный вклад Германии превысит 50 млрд евро.