ФРГ высвобождает дополнительные объемы нефти из стратегических резервов

Европа пытается решить топливный кризис. Германия начала высвобождать дополнительные объемы нефти из стратегических резервов в рамках выполнения решения стран Группы семи (G7).

В начале октября они договорились высвободить 100 млн баррелей в течение 4 месяцев. На таком решении, по данным Reuters, настаивали США под угрозой ввести запрет на экспорт дизеля.

Доля участия ФРГ в поставках стратегических запасов определена в размере 19,5 млн баррелей.