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ФРГ за последние 5 лет потратила на поддержку Украины 100 млрд евро

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флаг Германии на фоне серого неба

Издание Bild сообщает: Германия за последние 5 лет потратила на поддержку Украины 100 млрд евро. И это без учета денег, которые были переданы Берлином сначала Брюсселю, а уже оттуда отправились в Киев.

При этом правительство ФРГ объявило, что данная помощь продолжится. Канцлер Мерц попытался успокоить сограждан, заявив, что расходы на Украину не заставляют урезать "социалку" и снижать расходы на образование. Тем не менее популярность финансирования войны среди немцев невелика и продолжает падать.

Клаудиа Виттиг, депутат ландтага Саксонии-Анхальт:

"Мы тратим миллиарды налогов на то, чтобы война в принципе продолжалась. Мы тратим миллиарды на то, что не служит интересам обороны. Совершенно очевидно, что они оседают в карманах олигархов. Мы не должны тратить миллиарды на помощь оружием - это работает на сверхбогатых. Мы в Саксонии-Анхальт сильно страдаем от антироссийских санкций. В опасности тысячи рабочих мест: вся наша химическая промышленность зависит от газа из России. Санкции только снижают возможность мирного решения по Украине".

Клаудиа Виттиг, депутат ландтага Саксонии-Анхальт

По данным опросов, за помощь Украине выступает уже менее половины немцев, при этом большинство из них готово оказывать поддержку гуманитарную, но не военную.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Украинапомощь КиевуГермания

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