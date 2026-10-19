Издание Bild сообщает: Германия за последние 5 лет потратила на поддержку Украины 100 млрд евро. И это без учета денег, которые были переданы Берлином сначала Брюсселю, а уже оттуда отправились в Киев.

При этом правительство ФРГ объявило, что данная помощь продолжится. Канцлер Мерц попытался успокоить сограждан, заявив, что расходы на Украину не заставляют урезать "социалку" и снижать расходы на образование. Тем не менее популярность финансирования войны среди немцев невелика и продолжает падать.

Клаудиа Виттиг, депутат ландтага Саксонии-Анхальт:

"Мы тратим миллиарды налогов на то, чтобы война в принципе продолжалась. Мы тратим миллиарды на то, что не служит интересам обороны. Совершенно очевидно, что они оседают в карманах олигархов. Мы не должны тратить миллиарды на помощь оружием - это работает на сверхбогатых. Мы в Саксонии-Анхальт сильно страдаем от антироссийских санкций. В опасности тысячи рабочих мест: вся наша химическая промышленность зависит от газа из России. Санкции только снижают возможность мирного решения по Украине".

По данным опросов, за помощь Украине выступает уже менее половины немцев, при этом большинство из них готово оказывать поддержку гуманитарную, но не военную.