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Фрикадельку из созданного в лаборатории мяса мамонта приготовили в Австралии
Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего животного, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.
Отмечается, что компания работала над созданием мышечного белка мамонта совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда.
"Мы не видели этот белок тысячи лет... Таким образом, мы понятия не имеем, как отреагирует наша иммунная система, когда мы это съедим. Но если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы оно (мясо) было более приемлемым для регулирующих органов", - приводит газета слова Вольветанга.
Как пишет издание, целью проекта является демонстрация "потенциала мяса", выращенного из клеток без забоя животных.
Фото:pixabay.com
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