ФСБ предотвратила массированную атаку СБУ на стратегическое предприятие Подмосковья

ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставленных на территорию России контрабандным путем", - сказали в ЦОС. "Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) - г. Седльце (Республика Польша) - г. Брест (Республика Беларусь) - Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств", - добавили в ЦОС.

Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства, из помещения расположенного рядом с предприятием арендованного ангара. "После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции. Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих", - подчеркнули в ФСБ.