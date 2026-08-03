ФСБ России сообщила о предотвращении подрыва в Пятигорске

ФСБ России сообщила о предотвращении подрыва у здания прокуратуры в Пятигорске. Как утверждается, иностранец (по указке кураторов из-за границы) планировал взорвать здание, а затем вступить в ряды боевиков в Сирии.



По данным силовиков, сторонник террористов задержан, при обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. По этому факту следствие ФСБ возбудило уголовное дело.