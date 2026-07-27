ФСБ задержала хабаровчанина за шпионаж в пользу Новой Зеландии

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В Центре общественных связей ФСБ России проинформировали о задержании в Хабаровске местного жителя, подозреваемого в шпионской деятельности в пользу новозеландских спецслужб, пишет РБК.

"Установлено, что житель Хабаровска 1971 г. р. инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз", и из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Мужчину заключили под стражу.