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ФСБ подтвердила информацию CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске
ФСБ подтвердила сообщение американского телеканала CNN об участии ЦРУ в прошлогодней операции по задержанию 33-х россиян. По сообщению спецслужб, главной целью провокации был разрыв отношений Беларуси и России. ФСБ заявляет: действия спецслужб Украины не что иное как акты государственного терроризма. По данным CNN, в прошлом году Киев пытался обманным путем заманить к себе на территорию 33-х наемников через предложение от подставной компании. Украинские спецслужбы предложили им якобы работу в Венесуэле с намерением переправить их в Киев и предать суду. Однако белорусские правоохранители сорвали планы западной коалиции. Момент задержания россиян белорусским спецназом показали в эфире CNN.
След американцев в этой ситуации очевиден. В том, что Штаты одобряли планируемый перехват самолета с наемниками над территорией Украины, сомнений нет. Вряд ли после такой операции Госдеп заикнулся бы о "шокирующем акте режима Зеленского". Ведь, как известно, аналогичные действия Запада - "это другое".
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