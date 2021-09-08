ФСБ подтвердила информацию CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

ФСБ подтвердила сообщение американского телеканала CNN об участии ЦРУ в прошлогодней операции по задержанию 33-х россиян. По сообщению спецслужб, главной целью провокации был разрыв отношений Беларуси и России. ФСБ заявляет: действия спецслужб Украины не что иное как акты государственного терроризма. По данным CNN, в прошлом году Киев пытался обманным путем заманить к себе на территорию 33-х наемников через предложение от подставной компании. Украинские спецслужбы предложили им якобы работу в Венесуэле с намерением переправить их в Киев и предать суду. Однако белорусские правоохранители сорвали планы западной коалиции. Момент задержания россиян белорусским спецназом показали в эфире CNN.