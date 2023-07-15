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ФСБ России предотвратила подготовку убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
ФСБ России предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС со ссылкой на Центробщественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - отметили в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств. "В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ.
В ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
"СК в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", - сообщили в ФСБ.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
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