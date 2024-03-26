ФСБ России предотвратила теракт в Самарской области

ФСБ России предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации в Самарской области. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Известно, что теракт готовил россиянин, пособник запрещенной на территории РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), действующей под патронажем спецслужб Украины. Уточняется, что он погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.



Мужчина 1994 года рождения действовал по указанию куратора. Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им СВУ, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.



Известно, что в период с 2022 по 2024 год мужчина публично занимался дискредитацией ВС России. В сентябре 2023 года он был завербован украинской спецслужбой. По месту жительства террориста была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, а также еще одно готовое к применению самодельное взрывное устройство. В его телефоне была обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности.



По факту приготовления к террористическому акту следственным отделом УФСБ РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.