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ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае. Его готовили трое граждан Центральной Азии. "Собирались устроить взрыв в одном из мест массового пребывания людей", - отмечается в заявлении Центра общественных связей ведомства.

На видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы. По месту проживания задержанных изъяты и другие составные части, химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело.

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