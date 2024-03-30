ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае. Его готовили трое граждан Центральной Азии. "Собирались устроить взрыв в одном из мест массового пребывания людей", - отмечается в заявлении Центра общественных связей ведомства.



На видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы. По месту проживания задержанных изъяты и другие составные части, химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело.