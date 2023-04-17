ФСБ России задержала одного из главарей ИГИЛ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность одного из главарей запрещенного ИГИЛ, который планировал теракты на территории Московского региона и в Новосибирске, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

"ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 г. р. Установлено, что Назаров Т. М., являясь сторонником МТО "ИГИЛ", создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главарь вербовал граждан Таджикистана в ячейку ИГ, а также организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов. "В результате взаимодействия с иностранными партнерами ФСБ России был установлен и задержан Назаров Т. М. на территории Сирийской Арабской Республики, после чего доставлен в Россию. В ходе проведенных оперативных мероприятий входившие в состав ячейки террористы были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Таким образом, деятельность указанной террористической ячейки ликвидирована. Проведенными следственными действиями собраны исчерпывающие доказательства виновности Назарова Т. М", - добавили в УФСБ.

Также приговором 2-го Западного окружного военного суда Назаров признан виновным в совершении 21 преступления, предусмотренного статьями 205, 205.1, 205,4 и 205.5 УК России (организация и участие в террористической деятельности) 222, 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение или ношения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств). В настоящее время он приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей.