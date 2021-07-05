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ФСБ России задержала террористов "Исламского государства"
ФСБ России задержала террористов "Исламского государства". Они планировали совершить теракты в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Шесть боевиков ликвидированы, двое задержаны. При обыске у них были найдены самодельное взрывное устройство, флаг ИГИЛ и телефоны с радикальными переписками. Помимо этого, сегодня Федеральная служба безопасности задержала членов националистической группировки "М.О.Р." в Хабаровском крае и Брянской области. Там они проводили силовые тренировки, готовясь к насильственным преступлениям. По сообщениям СК, они создали боевое крыло, планируя дестабилизацию обстановки в России и нападения на лиц неславянской внешности.
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