ФСБ России задержала террористов "Исламского государства". Они планировали совершить теракты в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Шесть боевиков ликвидированы, двое задержаны. При обыске у них были найдены самодельное взрывное устройство, флаг ИГИЛ и телефоны с радикальными переписками. Помимо этого, сегодня Федеральная служба безопасности задержала членов националистической группировки "М.О.Р." в Хабаровском крае и Брянской области. Там они проводили силовые тренировки, готовясь к насильственным преступлениям. По сообщениям СК, они создали боевое крыло, планируя дестабилизацию обстановки в России и нападения на лиц неславянской внешности.