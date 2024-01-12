ФСБ задержала россиянина, который собирал данные для спецслужб Польши

ФСБ России задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области, собиравшего данные для польских спецслужб, пишет БЕЛТА.



По данным следствия, гражданин России инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши. Отмечается, что за передачу сведений о деятельности предприятия он хотел получить помощь в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий ФСБ задокументировала противоправные действия задержанного мужчины, который собирал данные об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа. Данная информация была им получена в ходе осуществления служебной деятельности.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.



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