Европейский строительный бизнес рассчитывает заработать на росте военных расходов, пишет Financial Times.

В ближайшие 10 лет на оборонную инфраструктуру могут направить 620 млрд евро. Так, по оценкам экспертов, к 2035 году Европа может потратить около 320 млрд евро на строительство объектов военного назначения. Еще 300 млрд евро будет направлено в Германию, Францию и Польшу на такие проекты, как повышение устойчивости гражданской инфраструктуры для военных нужд.

Компании уже готовятся делать бизнес на обороне - создают специализированные оборонные подразделения, разрабатывают новую продукцию и обеспечивают сотрудникам допуск к секретным проектам. При этом спрос на жилое и коммерческое строительство снижается.