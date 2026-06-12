FT: Иран сохранил до 70 % мобильных пусковых установок и довоенного запаса ракет

США не смогли уничтожить оборонный потенциал Ирана. Тегеран сохранил до 70 % мобильных пусковых установок и довоенного запаса ракет. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на данные американской разведки.

Громкая кампания Пентагона по атаке подземных объектов, включая стратегический комплекс в районе города Йезд, обернулась фиаско. Иранские военные не просто продолжали пуски, но и за считанные часы откапывали входы в тоннели, восстанавливая доступ практически ко всей подземной инфраструктуре.