FT: Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой из-за конфликта в Украине

"Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой из-за конфликта в Украине" - статью под таким заголовком, опубликованную в Financial Times, активно перепечатывают мировые СМИ.

Аналитики указывают, что предложение на планетарном зерновом рынке в ближайшее время рискует сократиться почти на четверть.

Украина и Россия обеспечивали около 27 % поставок пшеницы и других злаков - в основном, покупателям из Северной Африки и Ближнего Востока. Вывозились эти объемы преимущественно Черным морем, но в результате взаимных ударов по портовой инфраструктуре зерновой экспорт обеих стран практически парализован.

Financial Times призывает международное сообщество выступить посредником в заключении хотя бы "морского перемирия", иначе призрак голодной катастрофы встанет перед многими народами Африки, Азии и даже Европы.