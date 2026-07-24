FT: топливный кризис продолжает угрожать США и всему миру

Топливный кризис продолжает угрожать США и всему миру - пишет Financial Times.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке американские НПЗ работают на пределе возможностей. На данный момент энергокомпании по всей Америке работают с загрузкой 96 % от своих мощностей, а в регионах Среднего Запада и Скалистых гор - 100 %.

Такая критическая перегрузка системы делает ее работу крайне уязвимой. Кроме того, вновь выросла стоимость нефти марки Brent - сейчас она составляет 100 долларов за баррель.