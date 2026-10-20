Британская газета Financial Times сообщает, что в кулуарах европейской власти хотели бы начать прямые переговоры с Россией по поводу Украины и готовят два сценария завершения конфликта. Один предполагает заморозку противостояния по нынешней линии соприкосновения войск, второй - передачу Донбасса под контроль Москвы и вступление Украины в НАТО.

Прежде Россия отвергала оба эти варианта, но здесь важен тот факт, что в Брюсселе задумались о переговорах. Это знаменует собой резкое ослабление позиции ЕС в текущем конфликте. США больше не являются союзниками ни ЕС, ни Киева. В этом убеждены в Старом Свете практически все.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"С начала прошлого года страны "коалиции желающих", в которую входят европейские государства и многие партнеры за пределами Европы, но не США, взяли на себя финансирование Украины. С тех пор Вашингтон больше не участвует в финансировании украинской обороны, в частности не оплачивает поставки вооружений и военной техники. Это доказывает, что мы способны справляться с этой задачей самостоятельно. Мы делаем это уже почти два года. Это серьезная нагрузка на наши бюджеты и большое испытание для Европейского союза. Но мы продолжаем оказывать помощь и намерены делать это до тех пор, пока эта ужасная война не закончится".

Одной только Германии поддержка Украины обошлась в 100 млрд евро. Мерц этим гордится. Но даже для ФРГ - это чрезмерная нагрузка. Что уж говорить, например, о Франции с ее экономикой, находящейся в предынфарктном состоянии.

Президент США Дональд Трамп все резче формулирует принципы своей европейской политики. Накануне он заявил, что неверная миграционная стратегия убивает Европу. Трамп потребовал закрыть границы ЕС и начать депортацию нарушителей миграционного законодательства. Кроме того, хозяин Белого дома напомнил европейцам, что они отказались поддержать его силой в ходе войны с Ираном. Американский президент объявил, что теперь и Европе не приходится ждать от него ни помощи, ни защиты.