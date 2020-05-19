ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фудзияма этим летом будет закрыта для альпинистов

Фудзияма этим летом будет закрыта для альпинистов

Альпинистский сезон на самой высокой в Японии горе Фудзияма в этом году отменен в связи с усилиями по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK. Власти префектуры Сидзуока сообщили, что горные тропы, ведущие к вершине, останутся закрытыми все лето. Гора Фудзияма стоит на границе префектур Сидзуока и Яманаси, в которых на прошлой неделе был отменен режим чрезвычайной ситуации.
Гора Фудзияма высотой 3776 м привлекает сотни тысяч альпинистов и туристов в двухмесячный сезон восхождения, который в этом году должен был начаться 10 июля.

Статистика: По последним данным, в Японии подтверждено 16367 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 768 человек.

Фото: KYODO NEWS

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все