Фундаментальные противоречия не решены: почему устойчивый мир на Ближнем Востоке маловероятен

"Вполне реальный сценарий, что мы можем увидеть продолжение военного конфликта на Ближнем Востоке уже осенью, потому что фундаментальные противоречия ни между США и Ираном, ни между Израилем и Ираном не решены. В то же время Иран продемонстрировал способность противостоять такой державе, как США, что естественно, расценивается как удар по Америке. Может быть, через 5-10 лет нынешняя кампания будет оцениваться как некий "второй Вьетнам", который ударил по авторитету США. После этого удара они будут пытаться выбраться из этого недоумения с их точки зрения, а с точки зрения большинства мира - от откровенного позора", - отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.