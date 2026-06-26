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Фундаментальные противоречия не решены: почему устойчивый мир на Ближнем Востоке маловероятен
Пока ключевые противоречия между сторонами ближневосточного конфликта остаются неразрешенными, не стоит рассчитывать на устойчивый мир.
"Вполне реальный сценарий, что мы можем увидеть продолжение военного конфликта на Ближнем Востоке уже осенью, потому что фундаментальные противоречия ни между США и Ираном, ни между Израилем и Ираном не решены. В то же время Иран продемонстрировал способность противостоять такой державе, как США, что естественно, расценивается как удар по Америке. Может быть, через 5-10 лет нынешняя кампания будет оцениваться как некий "второй Вьетнам", который ударил по авторитету США. После этого удара они будут пытаться выбраться из этого недоумения с их точки зрения, а с точки зрения большинства мира - от откровенного позора", - отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.