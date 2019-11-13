Фуру с мигрантами задержали вТурции

Очередную фуру с мигрантами задержали в турецком городе Айважик. Грузовик перевозил 82 нелегала из Афганистана. Они собирались попасть на греческий остров Лесбос морским путем. На кадрах с места событий видно - фура буквально битком. В планах у мигрантов было проделать столь длинный путь в практически экстремальных условиях.



