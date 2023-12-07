Фуры через польско-украинскую границу теперь планируют перевозить поездами - СМИ

Ситуация на польско-украинской границе обретает новые краски. В Украине подтвердили, что пытаются преодолеть блокировку автомобильных КПП на границе с Польшей при помощи железных дорог. По сообщениям местных СМИ, поездами теперь планируют перевозить фуры. Замглавы департамента коммерческой работы "Украинских железных дорог" подчеркнул, что после того, как пройдет первый тестовый поезд, планируют запустить процесс уже "в массовом порядке".