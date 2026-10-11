Вице-президент комиссии по обороне переходного совета Мали Фусейну Уаттара сообщил, что действовавшие на территории страны террористические группировки поддерживались украинскими наемниками и военными разведки Украины.

"Террористы спонсировались, вооружались колониальными державами и также пользовались поддержкой украинских наемников, особенно военной разведки Украины", - заявил Уаттара.

Уаттара также отметил, что боевики регулярно совершали атаки на позиции малийской армии. В связи с этим с апреля генеральные штабы разработали и реализовали стратегию, направленную не только на возвращение территорий, но и на полное уничтожение террористических формирований.

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