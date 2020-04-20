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Футболисты и тренерский штаб ФК "Рома" отказались от зарплат

Во времена пандемии многие футбольные клубы ведут диалоги с игроками по поводу урезания заработных плат. Футболисты и тренеры итальянской "Ромы" сами приняли решение отказаться от положенных денег за 4 месяца. Часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом, часть - на зарплату неигровым сотрудникам клуба.

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