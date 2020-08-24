Футбольные фанаты устроили погром в Париже

Более 80 фанатов задержаны после сегодняшней ночи погромов в Париже. Болельщики французского ПСЖ с трудом восприняли поражение команды в финале Лиги чемпионов. Разгневанные фанаты пришли на Елисейские поля где, к слову, запрещены массовые собрания из-за коронавируса. Болельщики жгли файеры и петарды, громили машины. Посленачались стычки с полицией. Власти Парижа уже подсчитывают ущерб, нанесенный городу мародерами.