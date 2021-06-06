Футбольные фанаты устроили в Москве массовую драку со стрельбой

Стрельба в Москве. Массовое побоище устроили футбольные фанаты. Десятки человек столкнулись во дворе одной из многоэтажек. Громкие споры стремительно переросли в рукоприкладство, позже на месте происшествия начали раздаваться выстрелы. Сотрудники полиции задержали 19 человек. Информации о пострадавших не поступало. За какие команды так самоотверженно сражались болельщики - пока неизвестно.



