G20: вакцинами от коронавируса необходимо обеспечить все страны

Наша задача не только выполнять обязательства по доставке доз в различные регионы. Мы уже этим занимаемся и намерены продолжать поставки в еще больших объемах. Но мы также должны создать производство вакцин на местах, а это означает передачу и совместное использование технологий и производственных процессов, которые позволяют различным регионам мира иметь возможность изготавливать вакцины и обладать более высоким уровнем автономии

Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии