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G20: вакцинами от коронавируса необходимо обеспечить все страны

Вакцинами от коронавируса необходимо обеспечить всех. Страны G20 приняли обязательства о доступности прививок. Главы минздравов подписали Римский пакт, согласно ему вакцины должны быть доставлены в самые уязвимые государства.

Наша задача не только выполнять обязательства по доставке доз в различные регионы. Мы уже этим занимаемся и намерены продолжать поставки в еще больших объемах. Но мы также должны создать производство вакцин на местах, а это означает передачу и совместное использование технологий и производственных процессов, которые позволяют различным регионам мира иметь возможность изготавливать вакцины и обладать более высоким уровнем автономии
Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии

Протесты против ковид-паспортов в Риме

Тем временем в самом Риме прошел митинг противников ковид-паспортов. Участники пытались пройти к зданию парламента, где обсуждались поправки к положению о сфере применения сертификатов, однако были остановлены полицией. Сейчас ковид-паспорта обязательны в Италии при посещении ресторанов баров, музеев, бассейнов, транспорта дальнего следования, массовых мероприятий. С октября их планируется использовать и для допуска на рабочие места, а в дальнейшем не исключено их применение и на городском и областном транспорте.

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