G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть

Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, сообщает Reuters. По данным агентства, они отказались от "плавающего" уровня цены на черное золото. Лимит стоимости озвучат в ноябре. "Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел станет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу цен", отмечается в публикации.