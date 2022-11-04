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G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть

Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, сообщает Reuters. По данным агентства, они отказались от "плавающего" уровня цены на черное золото. Лимит стоимости озвучат в ноябре. "Коалиция согласилась с тем, что ценовой предел станет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу цен", отмечается в публикации.

Евросоюз ограничительными мерами против России раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему. Об этом заявила министр юстиции Венгрии. Юдит Варга отметила, что антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис и высокую инфляцию. Подобные ограничения "больше вредят самой Европе", уточнила политик.

Фото:pixabay.com

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