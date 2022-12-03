G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть

Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции. Об этомпишет РИА Новости.

В нем говорится, что политика потолка цен на нефть из России вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты. При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

"Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", - указано в заявлении G7 и Австралии.



Страны G7 и Австралия подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.

