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G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции. Об этомпишет РИА Новости.
В нем говорится, что политика потолка цен на нефть из России вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты. При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.
"Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно", - указано в заявлении G7 и Австралии.
Страны G7 и Австралия подтвердили намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.
Фотодля иллюстрации: БелТА
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