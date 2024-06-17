"Семерка" заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации.

Линь Цзянь, официальный представитель МИД Китая

