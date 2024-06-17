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МИД Китая: G7 превращается в инструмент гегемонии Запада
"Группа семи" стала политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада. С таким заявлением выступил МИД Китая.
При этом в Пекине справедливо указали, что "Большая семерка" не представляет международное сообщество. На долю объединения приходится лишь 10 % мирового населения, а доля этих стран в мировой экономике снижается с каждым годом.
По мнению МИД КНР, G7 идет вразрез с тенденцией времени к мирному развитию.
"Семерка" заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, основанных на идеологии и ценностях, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие кружки для провоцирования блоковой конфронтации.
"Группа семи" объявила о решении до конца этого года выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов и подтвердила намерение добиваться так называемого мира путем усиления давления на Москву.
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