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G7: зерно не попадет под санкции
Зерно не попадет под санкции - такое решение было принято на встрече "Большой семерки". Она завершилась в немецком замке Эльмау. Ограничительные меры Запада не коснутся продовольственного сектора и запретов на поставку продуктов, в том числе из России. Что касается зерна из Украины, самым простым способом остается транспортировка через территорию Беларуси. Но для этого нужно снять санкции с Минска. На такой шаг Запад пока не идет, зато раздает обещания - "Группа семи" взяла на себя обязательство выделить до 5 миллиардов долларов на глобальную продовольственную безопасность. Помощь обещают оказать самым уязвимым слоям населения.
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