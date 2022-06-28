G7: зерно не попадет под санкции

Зерно не попадет под санкции - такое решение было принято на встрече "Большой семерки". Она завершилась в немецком замке Эльмау. Ограничительные меры Запада не коснутся продовольственного сектора и запретов на поставку продуктов, в том числе из России. Что касается зерна из Украины, самым простым способом остается транспортировка через территорию Беларуси. Но для этого нужно снять санкции с Минска. На такой шаг Запад пока не идет, зато раздает обещания - "Группа семи" взяла на себя обязательство выделить до 5 миллиардов долларов на глобальную продовольственную безопасность. Помощь обещают оказать самым уязвимым слоям населения.