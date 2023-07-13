Г. Гринвальд: Основная цель Байдена - пожертвовать Украиной ради достижения геополитической цели - ослабления России

НАТО изначально создавался как военно-политический блок, направленный против СССР. Сперва американцы в 1947 году подписали доктрину сдерживания Советского Союза, спустя год в Брюсселе заключили пакт между Францией, Великобританией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами - он и лег в основу альянса. И, наконец, спустя еще год в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.

Затем блок стал стремительно расширяться. В 21-м веке альянс включил в себя большую часть Старого Света. Со времен Холодной войны огромными темпами наращивается воинский контингент якобы для того, чтобы сдержать Москву.





При этом еще в марте знаменитый американский журналист Гленн Гринвальд заявил в эфире Fox News, что основная цель Байдена - это пожертвовать Украиной ради достижения геополитической цели, которая состоит в заметном ослаблении России.

Да, оружия страны НАТО дают Киеву ровно столько, сколько нужно, чтобы продолжался конфликт. Да, сумма перевалила за 100 млрд долларов, если считать совместные усилия. Накачки ненавистью и конфликты начались с того самого обмана о нерасширении НАТО на восток в начале 1990-х. За что отдельное "спасибо" Ричарду Холбруку - спецпредставителю Президента США Билла Клинтона. Он уверял, что "Россия подчинится условиям".

Когда восточноевропейские государства оказывались в НАТО, то сразу продвигалась боевая инфраструктура - аэродромы, военные базы, всевозможные лагеря, распределения военнослужащих, учебные центры. Все это так быстро двигалось к границам Российской Федерации, что и привело к созданию критической массы, которая на сегодняшний день и является причиной серьезных разногласий, в том числе по украинскому вопросу. Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

Самое интересное, что сегодня уже никто ничего не скрывает. В НАТО признали, что планировали расширение присутствия у границ России "несколько лет назад". То есть до украинских событий. То есть снова вешали лапшу на уши. Осенью 2022 года проболтался глава военного комитета альянса.





На фоне таких откровений сегодня все чаще звучат мысли о том, что именно Запад виноват в глобальном потрясении мира.