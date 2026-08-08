Политическую столицу Нидерландов - Гаагу - парализовало нашествие агрессивных крыс. Вредители заполонили правительственные кварталы, парки и детские площадки, вынуждая родителей не выпускать детей на улицы. Уже зафиксированы случаи нападений на прохожих и домашних собак.

Причина - жесткие экологические директивы Евросоюза. В стране введен запрет на использование химических крысиных ядов. Единственный доступный вариант для местных жителей - обходить стороной центральные парки и бульвары.