Гаджеты убивают. Кто стоял за чудовищным взрывом пейджеров и бытовых устройств в Ливане

Теракты, совершенные 17-18 сентября в Ливане, продолжают оставаться главной темой обсуждения как для всех планетарных СМИ, так и для дипломатов самых влиятельных государств мира.

Взрывы пейджеров, в результате которых погибли 12 человек и свыше 4 тыс. получили ранения, разделили мир на две части. Одни поддержали спецоперацию Израиля, другие осудили атаку. А где же правда?

17-18 сентября - эти дни наверняка войдут в ливанскую историю как исполненные небывалого ужаса и страдания небывалого, хотя за 10 тысяч лет, которые на этих землях существует цивилизация, повидали всякое. Смерть, пришедшая сюда нежданно-негаданно, была публичной, массовой и необыкновенно кровавой: детонирующая электроника вырывала куски мяса, выдавливала глаза, заставляя их болтаться на ниточках нервов, отрывала кисти рук, оставляя лохмотья мыщц. Сотни тысяч, если не миллионы людей, в большинстве своем совершенно случайных, оказались в окопах чужой войны - канонада на городских улицах была совсем как на передовой.

В больницы по всему Ливану выстроились бесконечные вереницы карет скорой помощи. В стране уже много лет бушует кризис, так что нынешнее испытание на прочность пришлось выдержать даже не полумертвой, а совершенно мертвой медицине, и она предсказуемо с испытанием не справилась.

От взрывов пейджеров 17 сентября погибли, по официальным данным, 12 человек, было ранено 2 800. Наступило 18 сентября. Только ужас первого дня успел остыть, только утихла всеобщая паника, как взрывы загрохотали снова. Если военный смысл в терактах первого дня еще можно отыскать, то во второй взрывались главным образом предметы, не имеющие никакого боевого назначения - мобильные телефоны, ноутбуки, солнечные батареи, мультиварки, сканеры отпечатков пальцев на подъездах.

По всем приметам, закладчики взрывчатки решили подорвать все, к чему прикасались их руки - все равно ливанцы начнут потрошить любые гаджеты, так не пропадать же взрывчатке! Итог второго, но, возможно, не последнего дня детонации электроприборов был не менее кошмарен, чем результаты первого: погибли 25 человек, ранены 450. Среди пострадавших оказалось множество совершенно случайных людей, хотя целили как будто в членов группировки "Хезболла". Выяснилось, однако, что пейджеры носили резервисты ливанской армии, эмчеэсовцы, военные пенсионеры. В конце концов, коммуникаторы могли не быть у хозяина, их могли оставить дома или просто отложить в сторону, могли дать побаловаться детям. Про взрывающуюся бытовую технику и разговора нет - она точно калечила совершенно случайных людей. Но члены группировки "Хезболла", безусловно, были среди пострадавших. Они выбирали пейджеры из-за простоты, дешевизны, невозможности дистанционного их отслеживания. Понятно, эффективной атакой израильтян все совсем не завершилось - похоже, теперь только все по-настоящему началось.

Хасан Насралла, лидер "Хезболлы":

"Мы подверглись жестокой атаке, но такова природа войны и суть этого конфликта. Наш враг обладает технологическим превосходством, мы это всегда признавали. Они все действуют сообща - Израиль, американцы, НАТО. Им всем придется за это отвечать. Наказание будет суровым, но справедливым, неожиданным и заслуженным. Я не назову ни время, ни дату, ни способ наказания - когда придет пора, вы все узнаете из новостей!"

Американские издания сообщают, что операция "данайцы, пейджеры "Хезболле" приносящие" началась чуть ли не 15 лет тому назад. Вроде бы эксперты уже согласились с тем, что в качестве взрывчатки использовался пентаэритриттетранитрат - его досыпали в аккумуляторы, а детонация обеспечивалась повышением температуры. Правда, это объяснение не объясняет ровным счетом ничего. Взрывчаткой укомплектовали десятки тысяч гаджетов самого разного назначения, значит, делалось это не в подвальной лаборатории, а на каком-то предприятии конвейерным способом. Завод наверняка был оборудован для работы с детонирующими веществами, и найти его не составляет труда. Заминированную технику продавали подставные венгры и норвежцы, которых уже не сыскать, однако взорвавшаяся техника перемещалась по свету, оставляя тысячу бумажных следов - там погрузили, тут хранили, здесь был перевалочный порт. В общем, найти концы не составит труда, если, конечно, сделать это позволят.

Али Омаис, директор Центра стратегических исследований (Ливан):

"Для установки мин-ловушек на эти пейджеры требуется техническая поддержка большого числа людей, организаций и даже стран. Нет никаких сомнений, что израильтяне взаимодействовали со многими государствами и их структурами. Такое предприятие требует значительного числа технологий и большого масштаба промышленных производств. Это не по силам одной стране или одной разведке".

Между тем дней 10 назад злосчастные пейджеры отобрали у медиков Американского университета в Бейруте - случайность, наверное, ведь в Штатах никто ни о чем не знал.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США:

"Я могу уверенно заявить, что мы никоим образом не причастны ни ко вчерашним, ни к сегодняшним инцидентам. Больше мне вам сказать нечего!"

Между тем ведение войны способом "убивайте всех, бог разберет своих" давно вышло из моды. Это царь Ирод мог себе позволить вырезать всех младенцев, чтобы истребить будущего Мессию, но с той поры в людских обычаях многое изменилось, и ливанской историей уже заинтересовались правозащитники.

Джеффри Найс, адвокат по правам человека:

"Здесь все совершенно очевидно: это военное преступление, и никак иначе это назвать невозможно. Политические лидеры и международные организации почему-то очень неохотно используют точные определения там, где они совершенно уместны. Конфликт между Израилем и Газой (а здесь налицо один из эпизодов этого конфликта) ведется преступным образом с обеих сторон. Это нападение мало чем отличается от того, что делает ХАМАС, когда неприцельно запускает ракеты по мирным городам".

Терактам в Ливане было посвящено и заседание Совбеза ООН - заведомо бесполезное, конечно, но здесь, по крайней мере, все назвали своими именами.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Те, кто совершил это варварское преступление, не щадили никого - взрывы прогремели в больницах, на рынках и улицах, в магазинах и аптеках. Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну".