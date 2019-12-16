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Гаджеты десятилетия назвал журнал Time

Первое место в топе занял планшет от Apple - его создание во многом определило последующее развитие портативных устройств. Далее в рейтинге электромобиль Tesla, мини-компьютер Raspberry Pi. Также в список вошли цифровой медиаплеер от Google, квадрокоптер от DJI, умная колонка Amazon и Apple Watch.

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