Гаджеты десятилетия назвал журнал Time

Первое место в топе занял планшет от Apple - его создание во многом определило последующее развитие портативных устройств. Далее в рейтинге электромобиль Tesla, мини-компьютер Raspberry Pi. Также в список вошли цифровой медиаплеер от Google, квадрокоптер от DJI, умная колонка Amazon и Apple Watch.