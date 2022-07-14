Гаити погружается в хаос на фоне падения экономики - на улицы Порт-о-Пренса вышли сотни людей, протестуя против высоких цен на топливо. Стоимость галлона бензина на черном рынке почти 13 долларов США. Демонстранты блокировали дороги, сжигая шины. На акцию протеста вызвали полицию, которая для разгона толпы применила слезоточивый газ.

Протестуют фермеры в Аргентине. Ассоциации сельхозпроизводителей страны провели 24-часовую забастовку по всей стране. Производители жалуются на падение доходов и высокие налоги в условиях стремительной инфляции и строгого регулирования торговли со стороны государства. Темпы инфляции в стране с начала года близки к 30 %, а по оценкам экономистов, к концу года рост потребительских цен достигнет в Аргентине 80 %.