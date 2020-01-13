Гарри и Меган грозят разоблачением королевскому семейству

Принц Гарри и его жена герцогиня Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью. Супруги готовы рассказать о тайнах королевской семьи, если им не разрешат отказаться от титула и начать зарабатывать самостоятельно. Как сообщает источник The Sun, супруги готовы поведать о расизме и сексизме, с которым они столкнулись в королевском дворце. По данным издания, Гарри и Меган уже обещали интервью трем каналам и знаменитой телеведущей Опре Уинфри.