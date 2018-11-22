Гарри Поттер празднует Рождество в Лос-Анджелесе

Киностудия Universal Studios в Голливуде подготовила специальную праздничную программу для детей и взрослых по мотивам произведений Джоанн Роулинг. Приключения начинаются в замке Хогвартса. Новейшие технологии помогают гостям парка с головой погрузиться в мир молодых волшебников. Там можно продегустировать праздничное масляное пиво и послушать песнопения. Программа "Рождество в волшебном мире Гарри Поттера" продлится до 6 января следующего года.



