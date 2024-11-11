Международная повестка в 2024 году выдалась крайне насыщенной. В первую очередь этот год выбился в лидеры по количеству выборов. Электоральная волна накрыла более 70 стран. В голосованиях на разных уровнях приняла участие почти половина населения планеты (4 млрд человек). Кому-то удалось отстоять свой суверенитет, а кто-то до сих пор пытается бороться с вмешательством Запада во внутренние дела.

И все мы в этом году стали свидетелями начала тектонических сдвигов в системе мировой политики. Но англосаксы не оставляют жалких попыток яростно цепляться за остатки однополярного миропорядка. Все это походит на дешевое кино, в котором актеры явно переиграли с криками, призывами и двойными стандартами. Хотели признания? Вот оно. Мы не могли оставить незамеченными старания "отличившихся" и решили сделать антипремию года. Это адаптированный "Оскар-2024" с учетом любви сильных мира сего к разыгрыванию сцен на политической арене от Яны Менделевой.

Итак, вы узнаете актерский состав громких событий уходящего года, режиссеров и постановщиков трагикомедий, ставших реальностью, и создателей разрушенных декораций.

Фильм 2024 года в планетарном масштабе выдался богатым на события. О некоторых из них хотелось бы забыть, но мы напомним. Ведь как из песни слов не выкинешь, так и сцены в этом кино не переиграешь.

А вот и список самых главных сцен этого года.

1 января стало самым смертоносным за последние 13 лет для жителей префектуры Исикавы. "Такого землетрясения еще не было. Это было ужасное время для всех", - говорили местные.

Западные цензоры переходят в режим тревоги. Побитый, но не сломленный американской псевдосвободой слова журналист Такер Карлсон залетел на московскую крышу в поисках истины. "Мы в Москве. Мы здесь для того, чтобы взять интервью у президента России", - говорил журналист из США.

Молочные реки, дождь из помидоров и барбекю на трассе - тракторная лихорадка охватила большую часть стран Евросоюза. Фермеры требовали справедливости.

Беспощадный теракт в "Крокус Сити Холле". Там мечты побывать на концерте резко сменились стремлением как можно скорее покинуть здание, чтобы выжить.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в центре "цветущего сада" показало, что страна оказалась неудобной для Евросоюза.

Интенсивные бои и взрывы среди руин. Конфликт на Ближнем Востоке в острой фазе. Жители анклава существуют в условиях гуманитарной катастрофы.

Затягивание украинского конфликта и одновременно с этим поясов простых налогоплательщиков, которые вынуждены оплачивать милитаристские амбиции своих "лидеров".

А теперь от общего к частному. Прильнув к экранам с новостными лентами, многие на протяжении нескольких месяцев наблюдали за ходом шоу "американская политика". Схватка осла и слона или матч-реванш в виде дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена в президентской гонке не оправдал ожидания ни зрителей, ни демократов. Джо заменили на Камалу Харрис, рокировка вынужденная, но не удачная.

45-й президент США принес победу республиканской партии и стал победителем в номинации "Камбэк года".

И сразу следующая номинация. Мы не могли не отметить профессиональный уровень владения искусством оставаться в тени. Лучшая роль второго плана - хохотушка Камала Харрис.

Он неоднократно заявлял, что не освободит от ответственности горе-сына, а в его администрации твердили о твердой и чистой решимости не вмешиваться в судебные дела. Хозяин Белого дома, но не своего слова. Джо Байден стал победителем в номинации "Отец года" за непоправимый удар по системе правосудия в стране взамен на помилование сына Хантера.

Смириться с тем, что мир уже давно начал трансформироваться в многополярный, Запад все еще не в силах: полыхающий Ближний Восток, "циничные игры в эскалацию", затягивание украинского конфликта, хаос в Сирии и вмешательство в выборы независимых стран. Победителем в номинации "Подрыв года" становится Дядюшка Сэм. Образ персонифицированный, но последствия из года в год реальные.

Награду за "лучшие визуальные эффекты" изо всех сил пытались получить США и Великобритания, разрешив Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Но их агрессивные действия спровоцировали зеркальный ответ - выход в свет "Орешника", который без сомнений забирает эту номинацию.

Нарушив Конституцию страны (согласно которой лидер должен быть беспартийным), она выступала на митингах и по указке Запада призывала толпы проплаченных активистов выходить на протесты. "Лучшая работа художника-постановщика" - француженка Зурабишвили получает награду за рукотворный хаос на улицах Грузии.

События в Грузии послужили причиной еще одной номинации. "Худший адаптированный сценарий" - такого звания удостоилась изжившая себя методичка цветных революций.

Самая бесчеловечная номинация сегодняшней церемонии достается нашей беспокойной соседке, развязавшей пограничный геноцид и продолжающей калечить людей, нуждающихся в защите и убежище. Заборная политика Варшавы - "Лучший монтаж" колючих заграждений.

Крах европейского автопрома - за последние несколько месяцев о масштабном сокращении персонала заявили сразу несколько концернов Старого Света. Западные автопроизводители вынуждены подсчитывать убытки. Волна рецессии прошла у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW и донесла их до номинации "Лучшие титры". Траты на производство растут, спрос падает. Проигравшие конкуренцию также получают награду за "лучшую рекламу" для китайских производителей.

Громкое событие уходящего года - Олимпиада в Париже. Столицу попытались отполировать для миллионов гостей. И хоть слоганом соревнований стала фраза "Игры, открытые для всех", на бездомных "бонжур" не распространился. Их рассадили по автобусам и вывезли в провинции. А на кишечную палочку в Сене закрыли глаза.

Он причесал город любви к спортивному событию. Эммануэль Макрон становится обладателем награды за "Лучший грим и прически".

И наконец "Гастролер года" - уже который год награда достается Владимиру Зеленскому.