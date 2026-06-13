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Гавана готова открыть экономику для инвесторов
Президент Кубы объявил, что страна начинает реализацию масштабной программы экономических реформ. Предполагается открыть народное хозяйство страны для инвестиций. Причем вкладывать средства смогут как иностранные компании, так и кубинские эмигранты, которых только в США живут миллионы.
Остров свободы переживает сейчас острейший в своей истории кризис. Вашингтон в дополнение к мерам экономической блокады, которые действуют уже 65 лет, ввел прямой запрет на поставки энергоносителей.
Недавно Россия направила на Кубу 2 нефтяных танкера, но разгрузку американцы разрешили только одному из них. В городах страны на многие часы отключается свет, а электричества не хватает даже больницам. Над Кубой нависла опасность продовольственного кризиса.
Вдобавок американцы угрожают прямой военной интервенцией и, не скрываясь, проводят учения в Калифорнии. В такой ситуации начало радикальных реформ - это явная уступка со стороны Кубы. Вопрос лишь в одном - удовлетворятся ли этим Штаты? Или по-прежнему продолжат добиваться смены политического строя?