Гавана обвинила США в целенаправленном геноциде

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес обвинил американские власти в геноциде. По его словам, Вашингтон прилагает все усилия, чтобы захватить остров, при этом страдания и бедствия простых граждан страны совершенно не важны для Соединенных Штатов. Именно поэтому янки выбрали тактику экономического удушения.

Эмбарго на поставки нефтепродуктов в Кубу США ввели еще в январе. Сейчас отключения света на острове длятся по 20 ч в сутки и более. В ситуации ожесточенного давления Куба осуществляет радикальную экономическую реформу. Накануне здесь были сняты ограничения на работу частных аптек и разрешен импорт нефтепродуктов представителями бизнеса.

При этом страна испытывает дефицит основных товаров, включая продукты питания. Несмотря на ожесточенное внешнее давление, в Гаване открылась сессия парламента: депутаты подтвердили верность Кубы социалистическому выбору и лозунгу "Социализм или смерть, мы победим!"