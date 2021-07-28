Газ в Эстонии с сентября подорожает на 51 %

Эстония значительно поднимает цены на газ для частных потребителей. В среднем новая цена вырастет на 51 %, начиная с сентября. Повышение связано с ростом стоимости голубого топлива на международном рынке. Согласно сообщениям газовой компании Eesti Gaas,мировые цены достигли своих рекордных значений за последние девять лет. Эксперты связывают процесс со стремительным увеличением спроса в условиях восстановления экономики после пандемии.