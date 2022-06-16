Макрон, Шольц и Драги едут на встречу с Зеленским на поезде - кадры опубликовала газета La Repubblica

Собрались как-то немец, француз и итальянец в одном вагоне… и отправились в Украину. Итальянская газета La Repubblica опубликовала фото Макрона, Шольца и Драги. Политики едут на встречу с Зеленским одним поездом из Польши. Прием должен состояться сегодня, а уже завтра Еврокомиссия планирует объявить решение по статусу кандидата для Украины в ЕС.