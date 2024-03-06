Газета The Wall Street Journal сообщила, что Никки Хейли объявит о приостановке участия в избирательной кампании в США

Похоже, у Дональда Трампа больше не осталось конкурентов в предвыборной гонке. The Wall Street Journal сообщает, что его оппонент по Республиканской партии Никки Хейли объявит 6 марта оприостановке участия в избирательной кампании и призовет Трампа заручиться поддержкой еесторонников.

Экс-губернатору Южной Каролины и постпреду США в ООН не удалось добиться сколько-нибудь значимого успеха по итогам "супервторника" в США, когда праймериз двух партий прошли сразу в 15 штатах и на одной американской территории. На них убедительную победу одержали Трамп и Байден, а Хейли смогла с небольшим преимуществом выиграть лишь в штате Вермонт.