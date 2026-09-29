Газохранилища ЕС заполнены на 70 %

Стало известно, что на сегодня газохранилища Старого Света заполнены на 70 % вместо привычных на данный период 87 %. В связи с этим есть два сценария: либо придется докупать по растущему прайсу, либо в зиму ЕС войдет с дефицитом, и любые холода могут обернуться катастрофой.

В обоих вариантах причиной проблем станет халатность управленцев. Германия, например, только сейчас решила переложить обязанность заполнения хранилищ на плечи частников. Они, скорее всего, с задачей справятся, но тарифы ЖКХ обязательно поднимут, причем если не в разы, то на десятки процентов.