Газохранилища Германии заполнены лишь на 61 %

Германия - на пороге масштабного энергетического коллапса. Как сообщают СМИ, немецкие газохранилища сейчас пусты как никогда. В случае сильных морозов последствия для страны будут драматическими, поскольку бесперебойные поставки газа населению и промышленности гарантировать невозможно. На 1 ноября уровень заполнения хранилищ составил всего 61 %, что намного ниже безопасного уровня.

Главной причиной дефицита стала коммерческая жадность немецких трейдеров. Летом из-за войны в Иране топливо стоило дорого - до 60 евро за мегаватт-час. Бизнесмены сознательно отказались закупать газ про запас, надеясь, что конфликт быстро закончится и цены упадут. Но этот расчет полностью провалился. Стоимость газа на днях, наоборот, взлетела выше 100 евро. При этом запасы голубого топлива в стране уже начали стремительно таять из-за первых осенних холодов.