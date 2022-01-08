Газовый кратер "Врата ада" в Туркменистане потушат

"Врата ада" приказано потушить. Такое распоряжение дал президент Туркменистана. Газовый кратер образовался 50 лет назад. В этой местности ученые обнаружили скопление природного газа. Пробурили скважину, но случился обвал. Чтобы избежать отравления газом, геологи решили поджечь его, полагая, что залежи вскоре истощатся. Однако газ горит по сей день, а местные жители дали достопримечательности говорящее название. А сейчас Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти решение этой проблемы. Как отметил глава государства, во "вратах" сгорает огромное количество ценного газа. Кроме того, это негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей.